Четверым иностранцам грозит выдворение после проверки на дорогах

Полиция Петербурга провела профилактический рейд на дорогах Московского района, сообщила пресс-служба ведомства 15 сентября. Правоохранители выявили более 20 нарушений ПДД и четверых нарушителей правил въезда и пребывания на территории России.

Проверка проходила на выезде из города на Витебском проспекте и у Московских ворот. Всего полицейские проверили порядка 300 водителей, в том числе 57 иностранцев. В результате четверым иностранным гражданам грозит выдворение за пределы России из-за нарушения правил въезда и пребывания на территории страны (ст. 18.8 КоАП РФ).

Кроме того, было выявлено свыше 20 нарушений ПДД. Речь идёт о езде без документов, незаконных изменений в конструкции машины и проезде на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, ранее полиция провела рейд на дорогах Курортного района. Там правоохранители обнаружили 11 иностранцев-нарушителей, а также составили 16 протоколов из-за нарушений ПДД.

Анастасия Луценко / Фото: петербургская полиция