Поезд из Белгорода опаздывает в Петербург из-за ЧП под Орлом

Из-за ЧП в Орловской области в Петербург опаздывает поезд из Белгорода, сообщила пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" 15 сентября. Всего из-за происшествия с отставанием от графика следуют девять составов.

По данным онлайн-табло на сайте РЖД, поезд из Белгорода опаздывает на 3,5 часа (216 минут). Состав должен был прибыть на Московский вокзал в 09:06 15 сентября. По последним данным, в 10:35 он проехал станцию Чудово-Московское в Новгородской области.

Отметим, что 14 сентября в Петербург прибыли два поезда из Белгорода с опозданием на 8,5 и 12 часов. Поезд № 30 приехал на Московский вокзал в 18:56 вместо 10:15, а поезд № 82 – в 22:35 вместо 10:36.

Напомним, вечером 13 сентября в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств двое сотрудников Росгвардии погибли на месте, ещё один скончался позднее в больнице.

Фото: ЗАКС.Ру