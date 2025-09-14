Машинист погиб под Гатчиной после схода тепловоза с рельсов

В результате схода одиночного тепловоза с рельсов в Ленинградской области погиб машинист, рассказал 14 сентября глава региона Александр Дрозденко. Инцидент произошел на станции Семрино в Гатчинском районе, в регионе усилят меры по обеспечению безопасности на транспорте.

"Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

В связи с ЧП организовали проведение проверки, на месте проведут восстановительные работы. Кроме того, в регионе усилят работу правоохранительных служб для обеспечения безопасности на всех видах транспорта.

Для восстановления движения поездов в обоих направлениях направят дополнительные силы. На направлении Луга — Гатчина — Петербург увеличат количество автобусов.

Ранее Дрозденко сообщил о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами в Лужском районе области, инцидент обошелся без жертв. По его словам, на место прибыли саперы, а следствие рассмотрит вариант совершения диверсии. По сообщению РЖД, временно отменены семь электричек, еще 12 пригородных поездов следуют только до станции Сиверская.

Ночью Ленобласть пережила налет беспилотников, обломки одного из них спровоцировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ в Киришах, пламя потушили.

UPD: В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили об изменении маршрутов трех поездов в связи с инцидентом. Это поезда № 839 "Ласточка" (Петербург — Печоры), № 50 (Минск — Петербург) и № 84 (Гомель — Петербург). Время в пути составов может увеличиться до шести часов. Кроме того, электрички на Витебском направлении следуют только до Павловска

Андрей Казарлыга