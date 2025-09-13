ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
В Зимнем дворце вручили Эрмитажную премию Пиотровскому и Курентзису

В субботу, 13 сентября, в Георгиевском зале Зимнего дворца состоялась церемония вручения Эрмитажной премии. В 2025 году ее лауреатами стали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и художественный руководитель оркестра Теодор Курентзис. Лично присутствовал только Пиотровский. 

"Спасибо большое, это очень трогательно, это огромная честь, — сказал он. — Я потрясен, смущен. Такой получился год: этот сезон начался с того, что президент лично вручил мне орден „За заслуги перед Отечеством" I степени, теперь Эрмитажная премия, которая носит имя великого музея, которому я и наша семья отдали жизнь", - приводит слова Пиотровского издание "Фонтанка". 

Присутствовали на церемонии зампред правительства Татьяна Голикова, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также спикер городского парламента Александр Бельский. Еще среди гостей мероприятия оказался вице-губернатор Петербурга, сын главы Эрмитажа Борис Пиотровский. 

Курентзис не смог присутствовать на вручении по семейным обстоятельствам. Ему потребовалось срочно отправиться в родную Грецию. Ближайшие концерты отменены. Вместо него награду получил директор оркестра и хора musicAeterna Павел Курдаков. 

Эрмитажная премия присуждается третий год подряд. Ранее ее лауреатами стали Валерий Гергиев, Начо Дуато, Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы.

