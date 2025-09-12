Песков: Путин встретился с Бегловым

Глава государства Владимир Путин провел 12 сентября рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Беседа состоялась в рамках визита президента в Северную столицу, приуроченного к проведению XI Международного культурного форума.

"Президент провел встречу с Александром Бегловым", — рассказал Песков.

Также в рамках визита Путин выступил перед участниками форума в Большом тронном зале Екатерининского дворца в Царском Селе. В своей речи он отметил важность взаимодействия с внешним миром для развития культуры и выразил убежденность в том, что роль культуры в противостоянии неонацизму и нетерпимости должна увеличиваться.

В выступлении президент выразил благодарность партнерам за поддержку инициативы по проведению музыкального конкурса "Интервидение". Как передает слова Путина пресс-служба Кремля, конкурс "станет еще одним подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ, а его объединяющая сила безмерна". Само шоу состоится в Москве 20 сентября.

Андрей Казарлыга