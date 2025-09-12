За неисполнение решений губернатора составили 540 протоколов с начала 2025 года

Органы власти Петербурга составили с начала 2025 года 540 административных протоколов за неисполнение решений губернатора, сообщили в комитете по труду и занятости населения депутату Законодательного собрания Алексею Цивилеву. Копию ответа на свой запрос парламентарий опубликовал в своих соцсетях. Из всех протоколов почти половина составлена в отношении иностранцев.

"В текущем году за совершение административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 8_6-3 Закона [об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге. — прим. ЗАКС.Ру], составлено 540 протоколов об административных правонарушениях", — говорится в ответе председателя комитета Василия Пониделко на обращение Цивилева от 9 сентября.

Правом составлять протоколы по этой статье обладают чиновники комитета по вопросам законности, комитета по транспорту, комитета по промышленной политике, комитета по печати и комитета по контролю за имуществом, а также сотрудники Государственной административно-технической инспекции и районных администраций. Этим полномочием воспользовались только в комитете по вопросам законности (460 протоколов) и в администрациях районов (80 протоколов).

Статья о штрафах за неисполнение решений губернатора существует в городском законе с ноября 2024 года. Ее включили в городской закон об административных правонарушениях для исполнения указа президента о мерах, вводимых в регионах в связи с СВО. Статья касается запретов на публикацию материалов, например, о последствиях атак беспилотников и о расположении объектов критической инфраструктуры.

Под действие статьи подпадают нарушители введенных летом запретов на привлечение мигрантов к работе в доставке и в такси на территории Петербурга. За это предусмотрены штрафы размере четырех тысяч рублей для граждан, 20-40 тысяч рублей для должностных и 200-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Обращение Цивилева, на которое он получил ответ, касалось запрета на работу мигрантов курьерами и таксистами. Депутат просил объяснить, как именно планируется проверять исполнение ограничений, а заодно предлагал ввести в КоАП санкции для агрегаторов такси и доставки. В комитете ему сообщили, что проверка исполнения запрета лежит в сфере компетенции МВД, и не увидели необходимости в изменении кодекса.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру