Крестный ход по Невскому проспекту собрал 70 тысяч верующих

Крестный ход по Невскому проспекту собрал 12 сентября 70 тысяч участников, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале. Мероприятие приурочено к очередной годовщине перенесения мощей князя Александра Невского в Петербург, состоявшегося в 1724 году.

Участники крестного хода прошли от Казанского собора до площади Александра Невского. Площадь также стала финальной точкой для еще двух крестных ходов: малого, прошедшего от Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, и водного, который состоялся на Неве от крепости Орешек.

В числе участников малого крестного хода оказался губернатор Александр Беглов, который сопроводил мощи святого на площадь. В свою очередь, по Невскому проспекту прошли, в том числе, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты ЗакСа Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Павел Крупник, депутаты Госдумы Виталий Милонов и Михаил Романов, а также вице-губернатор Наталья Чечина.

Как выглядел крестный ход по Невскому проспекту, смотрите в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру