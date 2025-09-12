ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 сентября 2025, 16:23

Крестный ход по Невскому проспекту собрал 70 тысяч верующих

фото ЗакС политика Крестный ход по Невскому проспекту собрал 70 тысяч верующих

Крестный ход по Невскому проспекту собрал 12 сентября 70 тысяч участников, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале. Мероприятие приурочено к очередной годовщине перенесения мощей князя Александра Невского в Петербург, состоявшегося в 1724 году.

Участники крестного хода прошли от Казанского собора до площади Александра Невского. Площадь также стала финальной точкой для еще двух крестных ходов: малого, прошедшего от  Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, и водного, который состоялся на Неве от крепости Орешек.

В числе участников малого крестного хода оказался губернатор Александр Беглов, который сопроводил мощи святого на площадь. В свою очередь, по Невскому проспекту прошли, в том числе, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты ЗакСа Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Павел Крупник, депутаты Госдумы Виталий Милонов и Михаил Романов, а также вице-губернатор Наталья Чечина.

Как выглядел крестный ход по Невскому проспекту, смотрите в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


