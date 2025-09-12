В Ленобласти пострадавшая госпитализирована после падения обломков БПЛА

В ходе отражения атаки беспилотников 12 сентября в Ленинградской области пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Инцидент произошел в Лужском районе, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшую доставили в Лужскую больницу.

В ночь на пятницу целый ряд регионов подверглись атаке беспилотников. Воздушную опасность объявляли, в том числе, в Петербурге и Ленобласти. По сообщению Дрозденко, при отражении атаки удалось уничтожить более 30 БПЛА. В ряде случаев падение обломков было зафиксировано в черте населенных пунктов. Кроме того, в Приморске горели судно и насосная станция, пламя потушили.

