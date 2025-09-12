Дрозденко: Над Ленобластью уничтожено более 30 БПЛА

В ночь на 12 сентября Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. Всего над регионом силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено более 30 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своих соцсетях в шесть утра. Режим воздушной опасности действует в Ленобласть с двух часов ночи.

Силы ПВО работали над территориями Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области, а также в Пушкинском районе Петербурга, сообщил Дрозденко в 3:41.

"Напоминаю о необходимости покинуть уличное пространство, находиться в помещениях и не подходить к окнам во время работы ПВО для обеспечения безопасности", - написал губернатор в своих соцсетях.

В ряде мест зафиксировали падение обломков беспилотников: во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узьмино. В Ломоносовском районе обломки упали вне населенных пунктов. В порту Приморск ликвидировали открытое горение на судне - угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Там же, в Приморске потушен пожар на Насосной станции. Пострадавших нет.

Всего за ночь, по данным Министерства обороны, над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 221 украинский БПЛА. В Ленобласти, сбили 28 беспилотников, сообщили в министерстве в 7:19.

В Росавиации предупредили о введении в ночные часы ограничений на прием и вылет самолетов в петербургском аэропорту "Пулково". В самом аэропорту уведомили о частичном ограничении регистрации на рейсы внутренних линий и корректировке расписания.

Константин Леньков