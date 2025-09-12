В Кудрово открыли памятник участникам СВО

Торжественное открытие мемориала участникам специальной военной операции состоялось 12 сентября в городе Кудрово, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник установили на территории парка Оккервиль.

"В этом мемориале сошлись наша память, гордость, ратный подвиг и истинные ценности, которые Россия защищает из века в век", — написал Дрозденко.

Губернатор выразил мнение, что мемориал символизирует для Кудрово "Отечество, людей и веру — то, за что сражаются на СВО наши ребята". Также он обратил внимание на то, что церемония состоялась в день перенесения мощей Александра Невского в Петербург.

Сам монумент представляет собой скульптурную группу, изображающую троих бойцов в военной форме с оружием. Фоном для них служит конструкция с надписью "Героям СВО".

Авторство проекта принадлежит архитектору Анастасии Прокофьевой и скульптору Мейраму Баймуханову. О возможности установки памятника в парке на территории Кудрово стало известно в начале 2024 года. Позже объявили конкурс проектов. В октябре его перезапустили, а победитель был определен уже в феврале 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко