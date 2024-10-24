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Новости 19:33

В Ленобласти повторно проведут конкурс на памятник участникам СВО

фото ЗакС политика В Ленобласти повторно проведут конкурс на памятник участникам СВО

Союз художников Ленинградской области перезапустил конкурс на проект памятника участникам СВО, сообщил 24 октября Telegram-канал "Админка Ленобласти". Местом установки монумента определен парк Оккервиль в городе Кудрово.

"Если на прошлый конкурс прислали около 10 заявок, то сегодня мы обсуждали детали с 30 потенциальными участниками. <...> Прежде всего [памятник] должен рассказывать не о самой операции, а об участниках СВО, о людях, их подвиге и жертве", — заявил главный архитектор области Сергей Лутченко.

Прием заявок на конкурс продлится до 27 ноября.

О планах установить монумент в Кудрово стало известно в минувшем январе. К этому моменту в Ленобласти насчитывалось уже два памятника участникам СВО.

Фото: Фонд "Ленинградский рубеж" / Telegram (скриншот видеозаписи)


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