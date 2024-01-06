В Кудрово может появиться памятник участникам СВО

Парк Оккервиль в городе Кудрово рассматривается как возможное место установки памятника погибшим участникам спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале фонд "Ленинградский рубеж". Ранее члены фонда совместно с представителями правительства Ленинградской области осмотрели зеленую зону.

Предполагается, что памятник Героям СВО будет выполнен из камня и бронзы, рассказал один из представителей фонда Антон Воробьев. "Граждане всей нашей страны, не только Ленинградской области, смогут всегда прийти и почтить память наших земляков и всех военнослужащих, погибших в зоне СВО", — добавил он.

Фонд намерен оказать финансовую и организационную поддержку проекта. Создателей памятника выберут на конкурсной основе.

Планируемый мемориал станет не первым таким в Ленинградской области. Первый памятник участникам СВО был открыт в сентябре 2023 года. Еще один появился в Тосненском районе в декабре.

Фото: Фонд "Ленинградский рубеж" / Telegram (скриншот видеозаписи)