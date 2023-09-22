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В Ленобласти открыли первый мемориал участникам спецоперации

фото ЗакС политика В Ленобласти открыли первый мемориал участникам спецоперации

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в торжественной обстановке открыл первый в регионе мемориал, посвященный участникам военной спецоперации. На церемонии, которую посетили родственники погибших бойцов, играл военный оркестр, а сам памятник освятил священнослужитель, передает пресс-служба областного правительства.

"Наша страна всегда позиционировала себя как мирная страна, страна тружеников. Но мы всегда умели жестко отстаивать свои интересы и защищать свой народ.", - произнес Дрозденко, обращаясь к собравшимся.

Точное месторасположение мемориала не называют, неизвестен даже муниципальный район. Ранее сообщалось, что его собираются открыть в границах одной из воинских частей.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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