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Новости 14:59

В Тосненском районе открыли мемориал участникам СВО

фото ЗакС политика В Тосненском районе открыли мемориал участникам СВО

В поселке городского типа Ульяновка Тосненского района Ленобласти появился мемориал, посвященный погибшим на военной спецоперации бойцам. Как следует из сообщения пресс-службы администрации региона, речь идет исключительно о героях.

Утверждается, что таким образом местные жители захотели увековечить память о пятерых уроженцах Ульяновки, отправившихся в зону боевых действий и не вернувшихся. Объект получил название "Дерево жизни".

В конце сентября в Ленобласти открыли первый в регионе мемориал, посвященный участникам СВО. Его точное расположение не афишируется. Известно, что памятник находится в пределах воинской части.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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