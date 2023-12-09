В Тосненском районе открыли мемориал участникам СВО

В поселке городского типа Ульяновка Тосненского района Ленобласти появился мемориал, посвященный погибшим на военной спецоперации бойцам. Как следует из сообщения пресс-службы администрации региона, речь идет исключительно о героях.

Утверждается, что таким образом местные жители захотели увековечить память о пятерых уроженцах Ульяновки, отправившихся в зону боевых действий и не вернувшихся. Объект получил название "Дерево жизни".

В конце сентября в Ленобласти открыли первый в регионе мемориал, посвященный участникам СВО. Его точное расположение не афишируется. Известно, что памятник находится в пределах воинской части.

фото: Админка Ленобласти / Telegram