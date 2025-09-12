Как прошел крестный ход в Петербурге

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

По Невскому проспекту 12 сентября прошел традиционный крестный ход от Казанского собора к площади Александра Невского. Мероприятие собрало десятки тысяч человек. В первых рядах вместе с представителями митрополии шли чиновники Смольного и депутаты. Как это выглядело — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

По предварительным оценкам Смольного, в крестном ходе в 2025 году приняли участие более 70 тысяч человек

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский

Ректор Санкт-Петербургского Государственного университета Николай Кропачев и председатель Заксобрания Александр Бельский

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, председатель Заксобрания Александр Бельский, ректор СПбГУ Николай Кропачев

Среди молодежных объединений в крестном ходе приняли участие сторонники "Молодой гвардии "Единой России", которые решили пройти со своей символикой

