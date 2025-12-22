Неформальный саммит с участием глав стран СНГ начался в Эрмитаже

В здании Эрмитажа днем 22 декабря начался традиционный неформальный саммит лидеров государств-участников СНГ, сообщили в Кремле. На встрече собрались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

– Как не раз справедливо отмечалось, за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнёрства, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга. Именно благодаря СНГ нам удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, – обратился к собравшимся президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что в текущем году сотрудничество между странами СНГ развивалось "в целом успешно". За десять месяцев текущего года товарооборот стран-участниц с России составил почти 90 млрд долларов. Он добавил, что сейчас быстрым темпом идет импортозамещение, укрепляющее технологический суверенитет стран СНГ. Также Путин отметил важность совместной работы в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Перед началом встречи главы государств в сопровождении с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровском осмотрели музей.

Отметим, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что на неформальной встрече ожидали среди гостей президента Азербайджана Ильхама Алиева, однако он не приехал в Петербург. В администрации азербайджанского лидера заявили, что посетить Северную столицу он не смог из-за плотного графика.

Накануне в Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Константин Леньков / Фото: Кремль