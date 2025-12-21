В Петербурге началось заседание ВЕЭС с участием Путина

Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит 21 декабря в Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге. Встреча проходит в узком составе с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова и главы коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщили в Кремле.

– Сегодня мы по традиции подведем итоги уходящего года. Рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения новых важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕврАзЭС. Конечно, обсудим и текущие вопросы интеграционного строительства, – обратился к собравшимся президент Путин.

Перед заседанием Путин провел двухсторонние переговоры с главой Белоруссии Лукашенко и президентом Киргизии Жапаровым.

Завтра, 22 декабря, в Петербурге пройдет неформальный саммит глав государств-участников СНГ.

Константин Леньков / Фото: Кремль