"Живой, здоровый": Лукашенко обрадовался, встретив Беглова в Пулково

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Петербург 21 декабря начался со встречи с губернатором Александром Бегловым в аэропорту Пулково. Лидер союзного государства, судя по всему, не ожидал встретить Беглова. Видеозапись со встречи опубликовал telegram-канал "Пул Первого".

– Живой, здоровый! Говорят, нет. Где Саша, думаю. Пропал, – обратился Лукашенко к петербургскому градоначальнику, после чего по-товарищески его обнял.

Беглов поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и отметил работу белорусского диппредставительства в Петербурге. Так же эмоционально Лукашенко отреагировал на председателя комитета по внешним связям Петербурга Евгения Григорьева.

– Приветствую генерала, – обратился президент к главе комитета (в прошлом Григорьев работал в органах госбезопасности, дослужился до звания генерал-майора полиции).

Кроме того, у самолета Лукашенко встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня в Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, а завтра, 22 декабря, состоится традиционный неформальный саммит глав стран – участников СНГ. В мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.

Константин Леньков / Фото: Пул Первого