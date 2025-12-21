Беглов встретил в Пулково президента Киргизии

Вечером 20 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ. У трапа самолета Жапарова встречал губернатор Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица, сообщили в пресс-службе лидера Киргизии.

В Северной столице 21 декабря пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На следующий день, 22 декабря, запланирована традиционная неформальная встреча глав стран - участников СНГ. В мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.

Также утром 21 декабря в Пулково приземлился самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В прошлом году, в декабре 2024 года, неформальную встречу посетили шесть глав государств, не считая Путина. Саммит прошел в Ленинградской области. На нем присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Константин Леньков / Фото: Пресс-служба президента Киргизии