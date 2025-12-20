Молодежный парламент при Заксобрании определил победителей премии "Чиж"

В Законодательном собрании Петербурга назвали имена победителей премии Молодежного парламента "Чиж". Церемония награждения состоялась в Ротонде Мариинского дворца 19 декабря, перед последним заседанием Молпарламента в 2025 году. Победителям достались благодарности от председателя Заксобрания Александра Бельского и статуэтки.

Номинация "Молодежное медиа" – Кирилл Пономарев;

Номинация "Диалог культур" – Нижм Салим;

Номинация "Добровольничество" – Денис Татарчук;

Номинация "Молодежный политический проект" – Виталий Карин;

Номинация "Общественно-политическая деятельность" – Ярослав Колякин.

Всего на конкурс поступило 123 заявки. В основном на премию Молодежного парламента претендовали студенты. Официальный запуск отбора состоялся в конце сентября.

Заявки от участников рассматривали члены экспертного совета. В него вошли, кроме депутатов Заксобрания, глава Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Никита Дмитриев, первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов (в прошлом - замглавы комитета по молодежной политике), политолог Дмитрий Солонников, глава телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Ходаринова, а также ветеран СВО Игорь Шумилин.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание