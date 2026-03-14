Сотрудники комздрава спасли сову в центре Петербурга

В Петербурге сотрудники комитета по здравоохранению 13 марта обнаружили у здания ведомства на Итальянской улице сову, сообщили в социальных сетях комитета. Длиннохвостая неясыть сидела на асфальте, на нее напала стая ворон. По словам сотрудников комитета, сова выглядела напуганной и дезориентированной. Одна из работниц ведомства смогла спасти животное.

"Прямо на асфальте сидела большая красавица сова, при этом ее атаковали вороны. Сотрудница комитета решила, что не даст ее в обиду, посадила в пакет и принесла на работу", — говорится в сообщении.

Неизвестно, как как дикое животное оказалось в центре Петербурга. Обычно этот вид обитает в смешанных лесах и лесополосах. Поскольку сотрудники комздрава работают преимущественно с людьми, а не животными, оказать профессиональную помощь птице на месте не удалось. Сову передали волонтерам центра реабилитации диких животных, которые установили, что спасенная птица - которая преимущественно обитает в смешанных лесах и лесополосах.

В ноябре 2024 года депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок спасал раненного ястреба. Птица "залетела в гости" к депутату с поврежденным крылом.

Екатерина Гусева / Фото: Комитет по здравоохранению