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Новости 19:15

"Будем спасать птицу": Депутат Ходосок нашел раненого ястреба

фото ЗакС политика "Будем спасать птицу": Депутат Ходосок нашел раненого ястреба

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Александр Ходосок 11 ноября опубликовал в своем telegram-канале видеоролик, на котором парламентарий держит в руках птицу, предположительно, ястреба. Единоросс рассказал, что у животного повреждено крыло и он намерен связаться со специалистами, чтобы оказать необходимую помощь птице. 

- Сегодня в гости залетел ястреб. Посмотри в камеру. Стревятник вот. Раненый. С раненым крылом правым. Пока неизвестно, сейчас буду звонить специалистам и будем оказывать помощь. Будем спасать птицу. Смотри, какой красавец, - рассказал Ходосок. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как единоросс из МО "Гавань" начал помогать больным бельчатам. Муниципал построил для них трехметровый вольер на своем участке. 

Константин Леньков / Фото Unspalsh


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 




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