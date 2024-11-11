"Будем спасать птицу": Депутат Ходосок нашел раненого ястреба

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Александр Ходосок 11 ноября опубликовал в своем telegram-канале видеоролик, на котором парламентарий держит в руках птицу, предположительно, ястреба. Единоросс рассказал, что у животного повреждено крыло и он намерен связаться со специалистами, чтобы оказать необходимую помощь птице.

- Сегодня в гости залетел ястреб. Посмотри в камеру. Стревятник вот. Раненый. С раненым крылом правым. Пока неизвестно, сейчас буду звонить специалистам и будем оказывать помощь. Будем спасать птицу. Смотри, какой красавец, - рассказал Ходосок.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как единоросс из МО "Гавань" начал помогать больным бельчатам. Муниципал построил для них трехметровый вольер на своем участке.

Константин Леньков / Фото Unspalsh