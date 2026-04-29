ККИ принудительно снесет торговый центр "Макси Сопот" у "Приморской"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом собираются приступить к процедуре принудительного демонтажа торгового центра "Макси Сопот" у станции метро "Приморская", сообщила 29 апреля пресс-служба комитета. Торговый комплекс ранее принадлежал бывшему депутату МО "Поселок Солнечное" Якову Перкалю-Проворному. Он обещал самостоятельно снести здание до 20 апреля, однако не выполнил взятые договоренности.

"В настоящее время предусмотренные соглашением обязательства собственником объекта не исполнены, демонтаж павильона не осуществлен. В этой связи ККИ приступит к процедуре принудительного демонтажа объекта", — говорится в сообщении ведомства.

В марте Государственная административно-техническая инспекция выдала бывшему собственнику "Макси Сопота" ордер на проведение демонтажных работ. Перкаль-Проворный обязался не только снести торговый комплекс, а также восстановить благоустройство территории. Демонтаж здания планировали завершить в течение месяца, однако к концу апреля 2026 года бывший собственник не исполнил взятые на себя обязательства. Неделю назад ГАТИ вынесла экс-депутату предостережение.

Сотрудники ККИ начали снос торгового центра "Макси Сопот" у станции "Приморская" в июле 2025 года. По мнению представителей ведомства, четырехэтажное здание построено с нарушением параметров, установленных для участка. Собственник обратился в суд с оспариванием решения Смольного. В связи с введением обеспечительных мер демонтаж здания приостановили. В феврале суд отменил соответствующие ограничения и разрешил продолжить снос. По достигнутому с ККИ соглашению собственник принял на себя обязательство по ликвидации объекта.

