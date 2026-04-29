Ротонда: В Смольном еще не решили, как пройдет "Бессмертный полк"

Традиционное шествие "Бессмертного полка" в 2026 году предварительно должно пройти в очном формате, передает 29 апреля "Ротонда" со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. В пресс-службе ведомства уточнили, что окончательное решение по проведению акции примут за несколько дней до празднования Дня Победы. В 2025 году колонна "Бессмертного полка" прошла от площади Восстания до Дворцовой. До этого в 2023 и 2024 годах шествие проводили в онлайн-режиме из-за "соображений безопасности".

"Пока губернатор не объявил о проведении шествия, но мы всегда готовимся, это наша задача", — приводит издание слова руководителя исполкома движения "Бессмертный полк России" Натальи Шадриной.

Руководитель петербургского штаба "Бессмертного полка" и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов ожидают решения губернатора Александра Беглова, сообщила "Ротонда". Смирнов добавил, что шествие может частично пройти по воде. В комитете по транспорту изданию сообщили, что пока еще рано принимать решение о перекрытии Невского проспекта для проведения мероприятия.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о старте приема заявок на участие в "Бессмертном полку" в онлайн-формате 27 апреля. Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов заявлял журналистам, что в городе, вероятно, шествие пройдет только в таком режиме.

Кроме этого, "Фонтанка" сообщает, что Смольный сократил количество зрителей парада на Дворцовой площади в честь Дня Победы. По информации издания, данное решение приняли после координационного совещания по обеспечению правопорядка, проходившего под руководством губернатора. Так, во время парада планируют организовать одну зрительскую трибуну на 252 посадочных места и 50 складных стульев. Для приглашений выделили 10 билетов на подиум, и 300 — на трибуну. Изначально парад хотели провести как и в прошлые годы, соорудив смотровую площадку на не менее 2 тысяч человек, а также комплекс из трех трибун и места для людей с ограничениями возможностей здоровья. В итоги общее число зрителей сократили с почти 6 тысяч до 300 приглашенных, отмечает "Фонтанка".

Также впервые с 2007 года в параде не станет участвовать колонна военной техники, сообщили в Минобороны. На шествии не появятся воспитанники военных училищ — суворовцы, кадеты и нахимовцы. Решение в министерстве объяснили "текущей оперативной обстановкой" в 2026 году.

Смольный изменяет формат проведения празднования Дня Победы на фоне обсуждения проведения парадов и шествий в различных городах. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля сообщил, что парад в Москве состоится, однако не уточнил, в каком режиме. Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет очно и в онлайн-режиме.

Ежегодная акция "Бессмертный полк" проходит в Петербурге в память о героях-участниках Великой Отечественной войны с 2014 года. В 2015 году "Бессмертный полк" включили в федеральную программу празднования 70-летия Победы. В 2020–2021 годах из-за пандемии COVID-19 акция перенесли в онлайн-формат. С тех пор "Бессмертный полк" проходил только в таком режиме, однако в 2025 году состоялся на Невском проспекте. Тогда в мероприятии приняли участие 1,1 млн человек, в том числе Беглов, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, члены городского правительства и депутаты.

