В шествии "Бессмертного полка" в Петербурге приняли участие 1,1 млн человек

Акция "Бессмертный полк" в Петербурге собрала 1,1 млн человек, сообщили 9 мая в пресс-службе администрации губернатора. Мероприятие проходило в очном формате впервые с 2022 года.

"Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город", - цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Участники шествия начали собираться на площади Александра Невского еще к полудню. Само движение колонны стартовало в два часа дня. Петербуржцы прошли с портретами участников Великой Отечественной войны от площади Восстания до Дворцовой площади. Приняли участие в акции также губернатор Петербурга Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, члены городского правительства и депутаты.

Утром 9 мая на Дворцовой площади состоялся парад Победы, в котором участвовали более 5 тысяч военнослужащих.

В 2022 году в шествии "Бессмертный полк" в Петербурге принимали участие более миллиона человек.

фото ЗАКС.Ру