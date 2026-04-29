В Петербурге уточнили штрафы за парковку в запрещенных местах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 апреля в первом чтении приняли законопроект, уточняющий статью об административной ответственности для нарушителей парковки. В частности, наказывать будут тех, кто загораживает автомобилями доступ к зданиям, контейнерным площадкам и другим объектам благоустройства. Законопроект внес губернатор Александр Беглов.

Запрещена парковка на детских площадках, пешеходных дорожках, территориях для выгула животных, в спортивных зонах. Также в Заксобрании решили заменить термин "перегораживание транспортным средством подходов" на "размещение".

"Данное изменение, вроде бы, незначительное, одно слово, один термин, но оно исключит много неприятностей, много спорных ситуаций для граждан, и в этом смысле оно по сути своей позитивно," - заявил во время выступления в Заксобрании представитель губернатора Константин Сухенко.

За нарушения предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц, от 150 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

В конце марта губернатор Александр Беглов подписал постановление, позволяющее пользователям исправлять ошибки при оплате платной парковки. В течение оплаченного периода водитель может только один раз исправить ошибку.

