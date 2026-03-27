Новости 27 марта 2026, 18:43

Беглов разрешил исправлять ошибки при оплате парковки

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 марта подписал постановление, позволяющее пользователям платной парковки исправлять ошибки при оплате и продлевать завершенную парковочную сессию до конца календарного дня, сообщили в пресс-службе Смольного. В течение оплаченного периода водитель сможет исправить ошибку только один раз. Постановление вносит поправки в действующие правила платной парковки и направлено на повышение удобства сервиса для водителей. Нововведения позволят в рамках одной сессии скорректировать допущенные неточности, например, изменить номер автомобиля или парковочную зону, а также изменить время окончание парковки, если продлить ее заранее не удалось. 

Постановление губернатора не предполагает оплату парковки постфактум. Водитель по-прежнему обязан своевременно начать сессию и оплатить ее на необходимый промежуток времени. Продлить можно только ту парковку, которая завершилась автоматически, а не остановилась водителем вручную.

Согласно постановлению, для корректировки пользователям потребуется перейти в мобильное приложение "Парковки Петербурга", в личный кабинет на городском парковочном портале или исправить ошибки с помощью отправки SMS.

В Смольном отметили, что изменения подготовлены с учетом обращений петербуржцев, от которых неоднократно поступали жалобы и обращения в связи с ошибками, допущенными при оплате парковки. В середине марта 2026 года о целесообразности введения новых правил для оплаты парковки заявлял председатель комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту Алексей Цивилев. В интервью с ЗАКС.Ру он заявлял, что предоставить людям возможность исправлять ошибки при оплате парковки станет справедливой мерой.

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга неоднократно пыталась смягчить действующие правила платных парковок. Например, они разработали законопроекты о постоплате парковок, дифференциации штрафов и наделению городского парламента полномочиями по регулированию правил использования парковочных зон. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


