КТР наградил петербургских муниципалов за участие в премии "Служение"

В бизнес-центре "Невская ратуша" в Петербурге 27 мая наградили представителей петербургских муниципалитетов, представивших успешные проекты в рамках всероссийской премии "Служение", доложили в пресс-службе Смольного. Торжественную церемонию провел комитет территориального развития Петербурга. В мероприятии участвовал председатель ведомства Денис Царегородцев, его заместитель Елена Кудрявцева, депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов.

Награды вручили авторам инициатив о благоустройстве города, сохранении исторической памяти, профилактике межнациональных конфликтов. Отдельно в пресс-службе Смольного отметили главу МО "Георгиевский" Виталия Жолдасова за проект "Зов земли". Он занял третье место в номинации "Единство народов России - сила страны". Проект оказался самой успешной инициативой, предложенной муниципалами из Петербурга. Также на награждении присутствовали глава "Поселок Стрельна" Ирина Климачева, глава МО "Остров Декабристов" Алексей Захаров, глава МО "Северный" Юрий Куликов, глава МО "Академическое" Игорь Пыжик, глава МО "Литейный округ" Павел Дайняк, глава МО "Ланское" Артем Дорожков.

Всего сотрудники петербургских МО представили на соискание премии "Служение" 900 инициатив. Из них 34 проекта вошли в список 200 лучших муниципальных решений страны в разных номинациях.

Центр межнационального и межконфессионального согласия "Зов земли" создавали, чтобы представители разных регионов России общались и обменивались культурным опытом. В день открытия народного голосования премии "Служение" вице-губернатор Борис Пиотровский призвал горожан голосовать за проект МО "Георгиевский".

Муниципальная премия служение проводится по поручению президента Владимира Путина. Ее вручают представителям муниципалитетов, которые разработали инициативу о развитии МО и повышении качества жизни граждан. Среди номинаций премии - "Развитие территории - благополучие жителей", "Диалог с населением - открытость власти", "Великое наследие для будущих поколений" и другие.

