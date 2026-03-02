Пиотровский призвал поддержать главу МО "Георгиевский" на премии "Служение"

На "Госуслугах" 2 марта открылось народное голосование муниципальной премии "Служение". Петербург представит глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов с проектом "Зов Земли". Поддержать муниципала призвал вице-губернатор Борис Пиотровский. Он отметил, что уже проголосовал. Вероятно, за Жолдасова.

"Премия "Служение" — премия народного доверия. Ведь в первую очередь именно к муниципальным депутатам горожане приходят со своими проблемами, рассчитывают на их помощь. Давайте поддержим петербургский проект," - отметил вице-губернатор.

В рамках проекта "Зов Земли" в Петербурге работает центр межнационального и межконфессионального согласия. В нем проводятся лекции, мастер-классы, выставки и другие мероприятия, способствующие укреплению межнационального согласия.

Премия проводится в третий раз в рамках форума "Малая Родина - сила России". Он пройдет 21 апреля 2026 года, в День местного самоуправления. Народное голосование продлится до 6 апреля. Награду выдадут представителем муниципальных сообществ, которые внесли наибольший вклад в развитие муниципальных образований и улучшение жизни граждан.

В 2026 году предусмотрены такие номинации, как "благополучие семьи - приоритет государства", "молодой современный управленец на службе страны", "с передовой СВО в муниципалитет" и другие. В начале лучших участников выбирает экспертный совет, после чего к выбору победителя может присоединиться каждый гражданин.

В 2025 году более ста муниципалов из Петербурга собрались на форуме "Малая Родина - сила России". На мероприятие также приехали Борис Пиотровский и руководство комитета территориального развития. Участники из Петербурга и Ленобласти не получили награду.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру