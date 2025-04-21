Путин поздравил муниципалов с Днем местного самоуправления

Президент России Владимир Путин 21 апреля поздравил представителей муниципальных органов власти с профессиональным праздником во время своего выступления на втором форуме "Малая Родина - Сила России", который проходит в Москве. Видеозапись обращения главы государства опубликовал Кремль.

"Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества миссия", - цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Также Путин вручил статуэтки победителям премии "Служение". Одним из них стал чиновник из Белгородской области Владимир Тараноцов.

Напомним, в форуме принимают участие более 100 муниципалов из Северной столицы. Также на форум отправилось руководство комитета территориального развития и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ранее к муниципалам по случаю праздника обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Кадр из видео Кремля