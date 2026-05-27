Только два чиновника Смольного заявлены в программе ПМЭФ-2026

В деловой программе Петербургского международного экономического форума по состоянию на 26 мая в качестве участников упоминаются только два чиновника из администрации Петербурга, обратил внимание ЗАКС.Ру. Спикерами на ПМЭФ в 2026 году станут председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана и глава комитета по внешним связям, член правительства Евгений Григорьев.

Сарана выступит на дискуссии "Искусственный интеллект и здравоохранение: старт дан, как извлечь пользу?", которая состоится вечером 4 июня. На площадке собираются обсудить темпы внедрения ИИ в здравоохранение, а также последствия применения этой технологии. Ожидается, что в беседе также примут участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

Григорьев станет участником дискуссии на тему "Россия – Латинская Америка", которая также пройдет вечером 4 июня. Участники обсудят межрегиональные связи и кооперацию Петербурга со странами Латинской Америки. Среди участников заявлены заместитель премьер-министра Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага и министр животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Восточной Республики Уругвай Луис Альфредо Фратти Сильвейра.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Сейчас в КВЦ "Экспофорум" продолжается монтаж и возведение стендов.

