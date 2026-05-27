Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление контента

Таганский суд Москвы 27 мая оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять публикации с призывами к экстремизму (ст. 13.41 КоАП), сообщило РИА "Новости". Отметим, максимальный штраф за такое правонарушение составляет 8 млн рублей.

"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей," - передает корреспондент РИА "Новости" из зала суда.

Суд в Москве уже штрафовал Telegram в мае на 3,8 млн рублей. Причиной стал отказ удалять запрещенный в России контент. Сейчас общая задолженность мессенджера по неоплаченным штрафам составляет примерно 60 млн рублей.

В феврале РКН начал замедлять работу Telegram. По данным ведомства, представители мессенджера не соблюдают требования российского законодательства. В апреле сетевой сбой в работе Telegram в стране достиг 100%.

