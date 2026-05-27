Комитет по развитию туризма потратит 280 млн рублей на "Семейный фестиваль"

Смольный собирается потратить до 280 млн рублей на проведение "Семейного фестиваля", следует из информации на сайте госзакупок. Закупку разместил комитет по государственному заказу 26 мая. Заказчиком выступил комитет по развитию туризма. Дата и место проведения мероприятия не указаны. Ранее семейный фестиваль проводился летом в городских парках.

Из документов следует, что в рамках "Семейного фестиваля" пройдет восемь малых мероприятий и одно большое. Чиновники надеются, что событие положительно повлияет на имидж Петербурга как центра познавательного и событийного туризма. Продолжительность каждого фестиваля составит не менее двух дней.

Предполагается, что программа включит мастер-классы по декорированию подставок под телефон, созданию кашпо с семенами растений, сборке манипулятора-конструктора, настольные игры, а также "виртуальный 360-градусный видеотур" по достопримечательностям Петербурга. Победителю конкурса предстоит проработать концепцию мероприятий, обеспечить звуковое и световое оборудование, установить шатры для проведения мастер-классов, привлечь аниматоров, волонтеров.

Дороже всего обойдется работа площадок, где пройдут мастер-классы по инженерному моделированию и сборке манипулятора-конструктора. На нее потратят до 25 млн рублей. На втором месте по оценке стоимости — брендинг мероприятия, который оценили в 12 млн рублей.

Семейный фестиваль проводится комитетом по развитию туризма с 2023 года. Последние годы отдельные мероприятия проходят в разных районах города. В основном на фестивалях чиновники размещают стенды с информацией о городских мегапроектах, а также различные интерактивные зоны для детей. Также в дни мероприятий отдельную площадку предоставляют депутатам Законодательного собрания и Государственной думы. Парламентарии проводят приемы горожан и консультируют их по юридическим вопросам.

