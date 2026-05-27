Петербург и Вологодчина возглавили рейтинг регионов по управлению нацпроектами

В рейтинге регионов России по качеству управления национальными проектами за 2025 год Петербург занял первое место. На втором месте оказалась Вологодская область, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в соцсетях со ссылкой на данные департамента проектной деятельности Правительства РФ. В Петербурге индекс качества управления нацпроектами составил 99,99%. На Вологодчине этот показатель равен 99,96%.

О высоком уровне качества управления нацпроектами в Петербурге губернатор Александр Беглов сообщал 13 мая. Тогда он выступал в Законодательном собрании с отчетом о работе городского правительства за 2025 год.

Филимонов отметил, что в 2024 году Вологодская область занимала в рейтинге третье место, а в 2023 году — десятое. Также в мае губернатор сообщал, что регион занял 7-е место в стране по уровню достижения национальных проектов за 2025 год.

Национальные проекты были утверждены президентом для реализации программы социально-экономического развития страны до 2030 года. Среди нацпроектов — "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Семья", "Кадры" и другие.

