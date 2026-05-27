У Медного всадника в честь Дня города возложили цветы

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместе с полномочным представителем президента в СЗФО Игорем Руденей и митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием 27 мая возложили цветы к Медному всаднику на Сенатской площади. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая ранее обычно посещала Северную столицу в День города, в этот раз на возложении цветов не присутствовала.

Торжественную церемонию в честь 323-летия основания Петербурга посетили депутаты Государственной думы Виталий Милонов, Оксана Дмитриева, Александр Тетердинко, Сергей Боярский, а также парламентарии Заксобрания.

В мероприятии приняли участие депутаты Гродненского городского Совета Республики Беларусь, делегация из Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым и представители Абхазии. Церемония завершилась проходом роты Почетного караула по Адмиралтейской набережной под сопровождение военного духового оркестра.

Петербург 27 мая отмечает годовщину основания города Петром I. Ранее в этот день Беглов и Бельский вместе с Руденей возложили цветы к усыпальнице императора, а также поздравили петербуржцев с праздником. В День города Смольный также запланировал выступление детско-юношеского духового оркестра на Соборной площади Петропавловской крепости.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный