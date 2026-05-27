Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем города

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 27 мая поздравили горожан с 323-летием основания Петербурга. Текст обращения опубликован на сайте Смольного. В своей речи они назвали Северную столицу "мегаполисом XXI века" с передовой промышленностью и поблагодарили жителей за вклад в развитие и благоустройство города.

"Основанный Петром Первым для защиты русских земель, Санкт‑Петербург более трех столетий верой и правдой служит России. [...] В основе всех достижений Северной столицы — труд жителей города, наша искренняя любовь к Санкт‑Петербургу. Спасибо всем за ежедневную деятельную заботу о городе, стремление сделать его современнее, комфортнее. С Днем рождения, любимый Санкт‑Петербург", — говорится в обращении главы города и спикера Заксобрания.

Отдельно Беглов и Бельский отметили достижения Петербурга в области строительства мостов, станций метро, науки и культуры. Они добавили, что Северная столица также награждена самым большим числом государственных наград.

С поздравлением к Петербургу также обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что регион и город живут "одной агломерацией", а памятная дата основания Северной столицы также считается праздником для жителей Ленобласти.

День города ежегодно отмечается 27 мая в день основания Петербурга Петром I в 1703 году. В эту дату проходит традиционное возложение цветов к усыпальнице императора в Петропавловской крепости и Медному всаднику на Сенатской площади. После на Соборной площади состоится парад духовых детско-юношеских концертов. В пятницу пройдет концерт "Классика на Дворцовой".

