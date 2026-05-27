В Ленобласти мужчину задержали за оправдание терроризма в комментариях

Мужчину 1977 года рождения задержали в Ленинградской области за комментарии в чате антироссийской направленности в одном из мессенджеров, сообщил 27 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. По данным силовиков, в интернете фигурант оправдывал террористические акты в России и призывал к насилию в отношении лиц определенной национальности. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям о призывах к экстремизму (ст. 280 УК) и о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

"Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий," - доложили в пресс-службе ведомства.

По статье о призывах к экстремистской деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. За публичное оправдание терроризма грозит тюремное заключение на срок от пяти до семи лет.

В конце апреля суд арестовал петербуржца за комментарий о перекрытии дорог во время ПМЭФ в 2025 году. Мужчину обвинили в публичных призывах к терроризму. Негативный комментарий фигурант оставил в сообществе во "ВКонтакте".

