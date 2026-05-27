Счетная палата нашла риски неэффективного использования 25 млн рублей в Эрмитаже

Представители Счетной палаты выявили риски неэффективного использования 25,5 млн рублей в Эрмитаже, передает 27 мая ТАСС со ссылкой на заключение ведомства о результатах проверки исполнения федерального бюджета. Деньги выделили на разработку документации, которая, по данным Счетной палаты, утратила актуальность. Также в музее обнаружили недочеты, связанные со строительством производственной базы и фондохранилища.

"По проекту периодически корректируется проектная документация, отмечается значительная доля импортного оборудования, срыв поставок и необходимость замены такого оборудования, что в итоге приводит к переносу сроков строительства объекта", - отметили в ведомстве.

Счетная палата обнаружила в Эрмитаже неиспользованные остатки бюджетных средств. По данным на январь 2026 года, их сумма составила 358,1 млн рублей. При этом в 2026 году музею выделят 929 млн рублей, что превышает финансирование в 2025 году более чем в шесть раз. В ведомстве считают, что выделенный в 2026 году бюджет не будет использован в полном объеме.

В марте года специалисты Контрольно-счетной палаты совместно с экспертами Счетной палаты приступили к проверке расходования средств, направленных на строительство детских садов в Петербурге. За последние восемь лет на постройку детсадов из городского бюджета потратили 60 млрд рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру