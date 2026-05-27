Беглов и Бельский возложили цветы к могиле Петра I в Петропавловской крепости

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским и полномочным представителем президента в СЗФО Игорем Руденей 27 мая возложили цветы к усыпальнице Петра I в Петропавловской крепости. В честь 323-летия основания Северной столицы митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил заупокойную литию по императору.

"В день, когда началась история Петербурга, мы отдаем дань памяти и уважения его основателю. Своей привилегией жить в самом лучшем городе на Земле и всеми нашими достижениями мы обязаны Петру Первому — его воле и гению. [...] Именно Петр задал тот вектор, благодаря которому наш город уже 323 года носит статус культурной, промышленной и научной столицы России", — приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

День города отмечается 27 мая, в дату основания Петербурга по указу Петра I в 1703 году. Ранее утром Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы и поблагодарили их за вклад в развитие и благоустройство Петербурга. В памятную дату траурно-торжественная церемония возложения цветов также проходит у Медного всадника на Сенатской площади. После на Соборной площади Петропавловской крепости состоится парад духовых детско-юношеских оркестров.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный