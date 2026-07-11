Ремонт Литейного моста начнется 14 июля

С 14 июля на Литейном мосту начнется ремонт дорожного покрытия, сообщили 11 июля в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ремонтные работы продлятся до 13 августа. Они пройдут в три этапа.

Первый этап запланирован на период с 14 по 24 июля. Ремонт пройдет в зоне трамвайных путей. С 25 июля по 1 августа планируют отремонтировать две средние полосы. В период со 2 по 13 августа собираются провести ремонт крайних полос. На протяжении ремонта движение транспорта по двум полосам в каждую сторону сохранится, уточнили представители ведомства.

В пресс-службе сообщили, что в ходе ремонта обновят 11,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Также запланированы ремонтные работы на съездах с Литейного моста. Съезды с Пироговской набережной и на набережную Кутузова отремонтируют 12 августа, с Воскресенской набережной и на Арсенальную набережную — 13 августа, заявили в комитете.

Сейчас в городе ремонтируют Невский проспект к востоку от площади Восстания. Работы стартовали 28 июня, они завершены на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры