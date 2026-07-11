Беглов поздравил помощника президента РФ Патрушева с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 июля поздравил помощника президента России, председателя морской коллегии Николая Патрушева с 75-летием. Текст поздравления главы города опубликован на сайте Смольного. Беглов пожелал помощнику президента здоровья и неиссякаемой энергии.

"Ваш жизненный путь — яркий пример служения Отечеству, высокого профессионализма, мужества и верности долгу. За многие годы плодотворной деятельности на ответственных постах вы внесли большой вклад в обеспечение государственной безопасности, укрепление суверенитета и обороноспособности российской державы", - отметил Беглов .

Глава города подчеркнул, что сегодня Патрушев продолжает решать геополитические задачи, помогает развитию отечественного кораблестроения и и защищает стратегические интересы России в мировом океане.

Патрушев родился в 1951 году в Ленинграде. Работал в подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области. С 1999 по 2008 год был директором ФСБ России. Входит в состав Морской коллегии. Также занимал пост секретаря Совета безопасности. С 2024 года занимает должность помощника президента страны и курирует кораблестроение. Патрушев обладает наградами Героя России, орденами Почета, Мужества, "За заслуги перед Отечеством" и другими наградами.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль