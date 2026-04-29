Петербуржца арестовали за комментарий о транспортных сложностях во время ПМЭФ

Пушкинский районный суд арестовал до 21 июня местного жителя Владимира Никитюка по обвинению в публичных призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 29 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для уголовного преследования стала гневная запись на тему перекрытия автодорог в дни Петербургского международного экономического форума в 2025 году.

По версии следствия, вечером 11 июня 2025 года Никитюк оставил комментарий под постом одного из сообществ во "ВКонтакте", где власти Петербурга просили горожан минимизировать поездки на личных автомобилях в дни ПМЭФ и пересесть на общественный транспорт. Такой призыв якобы не понравился петербуржцу. В своем комментарии он сперва спросил, не могут ли "слуги народа" сами минимизировать поездки, а затем будто бы призвал к террористическим действиям, способным ухудшить работу аэропорта Пулково.

Задержали Никитюка и предъявили ему обвинение 28 апреля. В суде петербуржец просил назначить запрет определенных действий. Вину он признал частично. Свой поступок Никитюк объяснил сильными эмоциями из-за пробок на дорогах. По его словам, комментарий он разместил, не осознавая преступный характер своих действий.

В 2025 году ПМЭФ продлился с 18 по 21 июня. Просьбу пересесть на общественный транспорт распространил профильный комитет Смольного за неделю до мероприятия. Необходимость меры объясняли желанием обеспечить "бесперебойное транспортное обслуживание участников форума" и поддержать "комфортный ритм жизни всех горожан в эти дни".

В этом году форум пройдет с 3 по 6 июня. В марте вице-губернатор Валерий Москаленко выразил надежду на то, что предстоящее мероприятие обойдется без сложностей с транспортом и связью.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)