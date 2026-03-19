Москаленко понадеялся, что дни ПМЭФ пройдут без проблем с транспортом и связью

Проведение XXIX Петербургского международного экономического форума должно обойтись без серьезных проблем со связью и доступностью транспорта, считает вице-губернатор Валерий Москаленко. Своим мнением он поделился 19 марта, отвечая на вопрос в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Житель Петербурга пожаловался чиновнику на проблемы с передвижением и связью во время ПМЭФ в 2025 году и поинтересовался, повторится ли это снова. В ответ Москаленко заявил, что не ждет подобных сложностей в ходе предстоящего мероприятия.

— Мы и в прошлые года, и сейчас серьезно усиливаем емкость операторов сотовой связи в зоне проведения мероприятия на "Экспофоруме". Это первое. Второе: будет увеличена интенсивность движения общественного транспорта, — пообещал вице-губернатор.

Москаленко добавил к этому, что проблемы с вызовом такси во время ПМЭФ-2025 были обусловлены соображениями безопасности и противодействия БПЛА. Теперь же появились "белые списки" Минцифры с сайтами, которых не должны касаться блокировки. В частности, в них находятся некоторые сервисы такси. По мнению вице-губернатора, это должно "существенно" улучшить ситуацию во время форума.

Ранее комиссия Законодательного собрания по транспорту заявила о планах обратиться в Минцифры и Федеральную антимонопольную службу из-за того, что в "белом списке" нет петербургских агрегаторов такси. Из-за этого количество заказов у компаний снижается, что ставит их в неравное положение с федеральными компаниями из списка, отмечал глава комиссии Алексей Цивилев.

ПМЭФ в 2026 году продлится с 3 по 6 июня, традиционно он пройдет на территории "Экспофорума". Власти Петербурга начали активную подготовку к мероприятию в начале февраля.

