ЗакС попросит Минцифры добавить в "белый список" местные агрегаторы такси

Постоянная комиссия Законодательного собрания по транспорту намерена обратиться в Минцифры с просьбой включить петербургские агрегаторы такси в так называемый "белый список" интернета, сообщил 2 февраля глава комиссии Алексей Цивилев. Также депутаты намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу для проверки соблюдения принципов конкуренции. Доступ к добавленным в перечень сайтам сохраняется и в условиях блокировки мобильного интернета.

Как сообщил в своем Telegram-канале Цивилев, речь идет о таких сервисах заказа такси, как "Таксовичкоф", "Ситимобил" и "Такси 068". Он уточнил, что компании столкнулись с проблемами в работе приложений во время ограничений мобильного интернета. Результатом этого стало падение количества заказов. Например, в январе 2026 года "Таксовичкоф" принял на 13 % заказов меньше, чем годом ранее. В случае с "Ситимобилом" падение составило 65 %.

Сейчас в "белом списке" Минцифры присутствуют два крупных агрегатора такси — "Яндекс" и "Максим". Эти сервисы обладают гарантированным доступом к интернету в период ограничений, что дает им преимущества на рынке и ограничивает выбор пользователей, полагает Цивилев.

"Если отключать — то отключать всем без исключения. Если не отключать — то сохранять доступ для всех, кто предоставляет социально значимые услуги", — поделился мнением Цивилев.

В декабре 2025 года комиссия уже обращала внимание на особенности работы сервисов такси в Петербурге. В тот раз в фокусе внимания оказались особенности взаимодействия компаний и водителей.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания