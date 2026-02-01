Депутат Барышников намерен помешать вырубке ив у Ольгиного пруда в Петергофе

Старые ивы на берегу Ольгиного пруда в Петергофе в скором времени могут быть уничтожены. Садово-парковое предприятие "Флора" получило порубочный билет на вырубку 43 деревьев. Вместо них собираются высадить 13 новых саженцев. Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Барышников, избиравшийся от Петродворцового района, намерен найти способ остановить вырубку. О ситуации парламентарий рассказал в своих соцсетях. После переговоров с руководством района и СПП вырубку решили приостановить.

"Эти уникальные "лежачие" ивы — неотъемлемая часть пейзажа, душа Ольгиного пруда, они пережили Великую Отечественную войну, были все "изранены", накренились к пруду, но выжили. Там ежегодно гнездятся птицы, а иногда даже коты. Никакие 13 новых деревьев, обещанные взамен, не смогут заменить их неповторимый колорит и историческую память этого места", – написал Барышников в своих соцсетях.

По словам депутата, после обращения глава Петродворцового района Александр Якушев поддержал позицию жителей. В то же время глава ССП "Флора" Максим Васендин рассказал Барышникову, что причиной для вырубки стали некие жалобы жителей в комитет по благоустройству. Формально "лежачие" деревья могут представлять угрозу и их нельзя восстановить. Также уничтожение ив согласовал КГИОП.

Точные сроки приостановки вырубки Барышников в своих соцсетях не указал, однако заявил, что инициаторы работ "не отступят" и заинтересованным гражданам нужно выступить с официальным обращением о сохранении деревьев. Согласно информационному щиту, который появился у пруда недавно, работы планируется провести в период со 2 по 12 февраля.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру