Рябоконь обратился в ГЖИ из-за бани с хамамом и водопадом в жилом доме

Жители многоквартирного дома на Слободской улице пожаловались депутату Законодательного собрания Андрею Рябоконю на работу круглосуточной бани с хамамом и водопадом, оборудованной в здании, сообщил он 30 января. Парламентарий обратился в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку и выяснить, как такое возможно.

"Обратился в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку и выяснить, почему данное банное заведение с парильной, сауной, хамамом и водопадом функционирует в многоквартирном доме, что запрещено законом", — написал в своем telegram-канале Рябоконь.

По рассказу депутата, круглосуточная баня расположилась в двух квартирах жилого дома после проведения перепланировки с переустройством и объединением жилых помещений. О незаконности проведенных работ заявляло Жилищное агентство Невского района. Собственник должен был вернуть помещения в прежнее состояние еще до 30 мая 2024 года, однако до сих пор этого не сделал.

Жильцам мешает дым, который постоянно идет из трубы, выведенной из стены дома. В результате в квартирах невозможно открывать окна для проветривания. Кроме того, граждане опасаются возможности пожара и жалуются на проблемы из-за влажности и плесени, сообщил Рябоконь.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру