Портреты Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла заняли видное место в ЗакСе

В Законодательном собрании Петербурга обновили галерею почетных граждан. Теперь самое видное место занимают портреты президента Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Русской Православной церкви патриарха Кирилла. Раньше на этом месте располагались изображения поэтессы Ольги Берггольц, альпиниста-блокадника Михаила Боброва и академика Дмитрия Лихачева.

Изначально Берггольц, Лихачев и Бобров занимали свои места в соответствии с годом присвоения звания почетного гражданина. Все трое удостоились этого статуса в 1994 году. Остальные портреты в галерее на протяжении трех последних десятилетий располагались преимущественно в хронологическом порядке.

На изменения первым обратил внимание "яблочник" Дмитрий Анисимов 13 марта. В своих соцсетях он предположил, что замена произошла по ошибке. Председатель Заксобрания Александр Бельский рассказал журналистам, что ошибки нет, да и отдельного решения по этому вопросу не принимали.

– Действительно, мы изменили галерею. У нас будут появляться новые почетные жители. Принято решение о том, что в нашей галерее появятся первые почетные жители, которые были еще до 1917 года. К сожалению, не висели в нашей галерее. [В таком порядке решили обновить экспозицию] Потому что один является руководителем нашей страны, Валентина Ивановна является спикером Совета Федерации, а Патриарх возглавляет РПЦ. Это такое коллегиальное решение. Мы не принимали какого-то отдельного решения по этому поводу, – рассказал Бельский журналистам.

О планах расширить экспозицию в Заксобрании рассказывали еще в ноябре 2025 года. Теперь в галерее почетных граждан портреты располагаются в три ряда. Как пояснили в пресс-службе парламента, исключительно из соображений экономии пространства — чтобы оставить место для будущих почетных граждан, которых выберут депутаты следующих созывов.

