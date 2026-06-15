Создателя "Масяни" начали судить в Петербурге

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КУВАЕВЫМ ОЛЕГОМ ИГОРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КУВАЕВА ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА.

Невский районный суд Петербурга 15 июня начал рассматривать уголовное дело в отношении мультипликатора Олега Куваева*, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Создателя "Масяни" обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и в публичных призывах против против безопасности государства (п. в ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). На заседании выслушали обвинительное заключение и допросили трех свидетелей.

Сам фигурант, проживающий за границей, на заседании отсутствовал. Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу. По версии следствия, 14 июля 2023 года Куваев*, "находясь в неизвестном месте", разместил в своем YouTube-канале видеозапись, содержащую идеологическую ненависть и вражду к российской власти и СВО. В ролике также заметили призывы к российским солдатам, направленные против безопасности страны. Речь идет о 169 эпизоде "Масяни" под названием "Идолиада". В конце серии главный герой мультсериала обращается к военнослужащим.

Также Куваеву* вменяют неисполнение требований российского законодательства об иноагентах. Речь идет о непредоставлении необходимой отчетности в Минюст. Всего в период с октября 2024 года Невский суд пять раз штрафовал Куваева* по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Еще один штраф был назначен за публикацию материалов без метки иностранного агента.

Защитник Куваева* Владимир Селивановских обратил внимание суда на то, что его подзащитный с 2020 года проживает за рубежом. В связи с этим у него возникли вопросы, есть ли доказательства того, что Куваев* был осведомлен о статусе иностранного агента и о назначенных ему штрафах.

— А если нет умысла, то нет и состава преступления, — заключил он.

На заседании заслушали показания свидетелей со стороны обвинения. Представитель регионального управления Минюста Владислав Иванов рассказал о требованиях к иностранным агентам по предоставлению отчетности в ведомство. По его словам, Куваеву* направлялось уведомление о включении в реестр иноагентов по последнему адресу регистрации в России. При этом у жителей иностранных государств нет препятствий к посещению сайта Минюста, на котором в открытом доступе выложен список иноагентов, добавил свидетель.

Сотрудник межрегиональной инспекции ФНС по СЗФО Никита Сотников рассказал о содержании исследуемого видеоролика. По его словам, сам эпизод попался ему при просмотре ленты видеозаписей в 2023 или 2024 году. Назвать более точную дату он затруднился. Прокурор зачитала показания свидетеля, данные ранее следствию. Из них следовало, что содержание ролика "повергло в шок" Сотникова в связи с заявлениями, сделанными в серии. Куваев*, по мнению свидетеля, занимает антироссийскую позицию и высмеивает российское руководство. Также Сотников выражал обеспокоенность в том, что часть зрителей может не понять иронический посыл и всерьез отнестись к заявлениям автора.

Еще одним допрошенным стал сотрудник ФСБ, который заявил о наличии материалов экстремистского характера в видеозаписи, в которой "высмеивалась российская армия". На уточняющие вопросы прокурора, были ли там какие-то призывы, свидетель предположил, что там могла быть реклама донатов автору. Более детальное знакомство он проявлял в своих показаниях следователю, которые огласила прокурор.

Сам Куваев* с конца 2023 года находится в розыске. Причиной этого стало уголовное дело о публичных призывах к деятельности против безопасности России.

*Минюст внес Олега Куваева в список иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру