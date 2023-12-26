Создателя "Масяни" Олега Куваева* объявили в розыск

Автора мультфильма "Масяня" Олега Куваева* объявили в розыск, об этом 26 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные в базе МВД России.

Ранее правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст.280.4 УК РФ), в котором фигурировал мультипликатор.

Еще в октябре Куваев* был лишь заочно подозреваемым. Предполагается, что дело возбудили из-за советов Масяни военнослужащим в одной из серий мультсериала.

Напомним, что 22 декабря Куваева* и еще шесть человек признали иностранными агентами.

*Минюст внес Олега Куваева в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру