Иноагентами признали автора "Масяни" Куваева* и богослова Кураева**

Минюст вечером 22 декабря обновил перечень иностранных агентов. Туда попали очередные физлица и медиапроекты. В число первых вошли мультипликатор, автор мультфильмов "Масяня" Олег Куваев*, богослов Андрей Кураев**, публицисты Александр Баунов*** и Александр Рыклин****, тележурналистка Валерия Ратникова*****, адвокат Саркис Дарбинян******.

В число вторых вошло два онлайн-СМИ - "Верстка"******* и "Можем объяснить"********.

Наконец, новый юридический статус достался юрлицу "ВОБНИАР"*********, которое учредил признанный ранее иноагентом Марат Никандров**********. Последний известен тем, что был "принят" в иноагенты по его же собственной просьбе.

По сведениям ведомства, эмигрировавший петербуржец Олег Куваев* финансировал ВСУ и создавал негативный образ России за рубежом. В вину диакону Кураеву** ставится, среди прочего, то, что он "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

*Минюст внес Олега Куваева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Кураева в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Александра Баунова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Александра Рыклина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Валерию Ратникову в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Саркиса Дарбиняна в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес "Верстку" в единый реестр иноагентов

********Минюст внес "Можем объяснить" в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес "ВОБНИАР" в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес Марата Никандрова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру